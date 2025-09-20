Sanchez och Vargas matchvinnare borta mot Alaves

Sevilla segrade – 2–1 mot Alaves

Alexis Sanchez avgjorde för Sevilla

Carlos Vicente målskytt för Alaves

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Sevilla som vann matchen borta mot Alaves i La Liga på lördagen. 1–2 (1–1) slutade matchen. Alexis Sanchez blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 67 minuter.

Villarreal nästa för Sevilla

Sevilla startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Ruben Vargas gjorde målet, redan i tionde minuten.

Alaves kvitterade till 1–1 i 17:e minuten, genom Carlos Vicente på straff. I 67:e minuten slog Alexis Sanchez till, och gav Sevilla ledningen.

Det här var Alaves andra uddamålsförlust den här säsongen.

Det blev delad pott, 1–1, senast lagen möttes på Ramon Sanchez Pizjuan.

Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa omgång har Alaves Getafe borta på Coliseum Alfonso Pérez, onsdag 24 september 19.00. Sevilla spelar hemma mot Villarreal tisdag 23 september 21.30.

Alaves–Sevilla 1–2 (1–1)

La Liga, Mendizorrotza

Mål: 0–1 (10) Ruben Vargas, 1–1 (17) Carlos Vicente, 1–2 (67) Alexis Sanchez.

Varningar, Alaves: Antonio Blanco. Sevilla: Tanguy Nianzou, Peque, Ruben Vargas, Cesar Azpilicueta, Batista Mendy, Gabriel Suazo, Odysseas Vlachodimos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alaves: 2-1-2

Sevilla: 2-1-2

Nästa match:

Alaves: Getafe, borta, 24 september

Sevilla: Villarreal CF, hemma, 23 september