Sandra Törnros i målform – Gefle vann mot FC Djursholm

Gefle segrade – 3–1 mot FC Djursholm

Gefles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sandra Törnros gjorde två mål för Gefle

Gefle vann på bortaplan mot FC Djursholm i division 1 norra dam. 1–3 (1–1) slutade lördagens match.

Gefles huvudtränare Marcus Larsson:

– I första halvleken så var de bara hålla ut och inte ligga under med tanke på att vi skulle ha medvind i andra halvlek. Trots det så hade vi väl 7–8 hörnor i första. Men i andra halvlek så plockar vi in Anna Hillman och nyttjar farten i djupled kombinerat med ordentlig medvind. Rent fotbollsmässigt så kan jag väl i ärlighetens namn säga att det var en match med två halvlekar som man så klyschigt brukar säga. Skön seger och vi är fortsatt obesegrade sedan 4e Maj.

Segern var Gefles fjärde på de senaste fem matcherna.

Sandra Törnros gjorde två mål för Gefle

Sandra Törnros gjorde två mål, och Litéa Karlsson ett mål för Gefle, målet för FC Djursholm gjordes av Anna Backman.

Resultatet innebär att FC Djursholm ligger kvar på nionde plats och Gefle på andra plats i tabellen.

FC Djursholm tar sig an Brage i nästa match borta lördag 23 augusti 13.00. Gefle möter Sundsvalls DFF hemma söndag 24 augusti 13.00.