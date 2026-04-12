Sandvikens IF hämtade i kapp underläge och kryssade mot Varberg

I halvtid ledde Varberg matchen på bortaplan i Superettan mot Sandvikens IF med 2–1. Men i andra halvlek jobbade sig Sandvikens IF in i matchen och kvitterade till slut. Matchen slutade 2–2.

Sandvikens IF–Varberg – mål för mål

Sandvikens IF gjorde första målet när Christian Wagner gjorde målet redan i tolfte minuten. 1–1 kom i 26:e minuten när Shanyder Borgelin hittade rätt på pass av Albin Winbo. Laget tog också ledningen i slutet av första halvleken genom Gustav Broman efter förarbete från Albin Winbo.

Direkt efter pausen slog Christian Wagner till på nytt efter förarbete av Johan Arvidsson och kvitterade för Sandvikens IF. Det blev också matchens sista mål.

För Sandvikens IF gör resultatet att laget nu ligger på tionde plats i tabellen medan Varberg är på elfte plats.

Den 9 augusti spelar lagen mot varandra på nytt, på Påskbergsvallen.

Sandvikens IF–Varberg 2–2 (1–2)

Superettan, Jernvallen

Mål: 1–0 (12) Christian Wagner, 1–1 (26) Shanyder Borgelin (Albin Winbo), 1–2 (42) Gustav Broman (Albin Winbo), 2–2 (48) Christian Wagner (Johan Arvidsson).

Varningar, Sandvikens IF: Adam Kiani. Varberg: Edvin Tellgren, Shanyder Borgelin.

Nästa match:

Sandvikens IF: IFK Värnamo, hemma, 18 april 15.00

Varberg: Nordic United FC, hemma, 18 april 13.00