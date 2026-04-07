Sandvikens IF hämtade upp underläge borta mot Oddevold

Oavgjort mellan Oddevold och Sandvikens IF

Vincent Sundberg kvitterade i 84:e minuten

Oddevold nu åttonde, Sandvikens IF på sjunde plats

Oddevold ledde med 1–0 i paus hemma mot Sandvikens IF i Superettan. I andra halvlek jobbade sig Sandvikens IF in i matchen och matchen slutade oavgjort, 2–2.

Oddevold–Sandvikens IF – mål för mål

Gustav Forssell slog till med assist av Awaka Djoro redan i elfte minuten och gav Oddevold ledningen.

I 54:e minuten nätade Christian Wagner på pass av Linus Tagesson och kvitterade för Sandvikens IF. Linus Tagesson gav Sandvikens IF ledningen framspelad av Karl Bohm med knappa kvarten kvar. Med sex minuter kvar att spela kvitterade Oddevold genom Vincent Sundberg på passning från Alexander Almqvist. 2–2-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Oddevold ligger på åttonde plats medan Sandvikens IF har sjundeplatsen.

Lagen möts igen 9 september på Jernvallen.

I nästa match, söndag 12 april möter Oddevold Brage borta på Borlänge Energi Arena 15.00 medan Sandvikens IF spelar hemma mot Varberg 17.00.

Oddevold–Sandvikens IF 2–2 (1–0)

Superettan, Nordic Wellness Arena

Mål: 1–0 (11) Gustav Forssell (Awaka Djoro), 1–1 (54) Christian Wagner (Linus Tagesson), 1–2 (76) Linus Tagesson (Karl Bohm), 2–2 (84) Vincent Sundberg (Alexander Almqvist).

Varningar, Sandvikens IF: Adam Kiani.

