Sandvikens IF segrade i toppmötet mot Brage

Sandvikens IF segrade – 1–0 mot Brage

Sandvikens IF:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Sjätte raka segern för Sandvikens IF

Det var toppmatch i division 1 norra dam under söndagen när Sandvikens IF tog emot tredjeplacerade Brage. Sandvikens IF vann matchen med 1–0 (0–0).

– En tight match där Brage pressar oss väldigt bra och gör det svårt för oss att få till de spel vi vill. Med små enkla misstag så springer vi in i Brages press gång på gång. I andra halvlek gör vi det bättre men Brage orkar sätta pressen hårt under stora delar av matchen. De skapar väll egentligen inga större farligheter medan vi har några halvlägen. En otroligt jämn match som såklart är väldigt skön att åka hem ifrån med 3p, kommenterade Sandvikens IF:s tränare Niclas Kollgård efter matchen.

Brages tränare Fredrik Bengtsson om matchen:

– Idag tycker jag synd om tjejerna som gör en jättebra match. Jag tycker vi är bättre än Sandviken men de visar att de har individuell skicklighet och avgör återigen på en fast situation, vilket i sig är en styrka. Men som sagt, vi gör en jättebra match och ser till att Sandviken knappt har ett avslut på mål.

Målet i andra halvleken av Mimmi Sellström blev matchens enda.

Därmed har Sandvikens IF vunnit sex matcher i rad i division 1 norra dam.

IFK Lidingö nästa för Sandvikens IF

Sandvikens IF imponerar med fem segrar och 14–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Brage har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–7 i målskillnad. Det här var Sandvikens IF:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brages femte uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Sandvikens IF fortsätter toppa tabellen och Brage ligger på tredje plats i tabellen.

Sandvikens IF tar sig an IFK Lidingö i nästa match hemma lördag 6 september 16.00. Brage möter samma dag 13.00 Gefle hemma.