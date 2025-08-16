Sandvikens IF vann – efter Lova Anderssons målkalas
- Sandvikens IF vann med 5–0 mot Huge
- Sandvikens IF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Sandvikens IF:s Lova Andersson fyramålsskytt
Lova Andersson stod för hela fyra mål för Sandvikens IF när laget slog Huge på hemmaplan i division 1 norra dam. Till slut blev det 5–0 (4–0) till Sandvikens IF.
Ella Wiström gjorde också ett mål för Sandvikens IF.
– Klart att det är en stabil insats av oss idag där vi kan stänga matchen redan under första halvlek. Vi har en nivå i vårt spel som gör att vi kan skapa många lägen och då se Lova sätta dit fyra mål idag. Många spelare som gör bra prestationer idag, kommenterade Sandvikens IF:s tränare Niclas Kollgård efter matchen.
Huges huvudtränare Daniel Moffatt tyckte så här om matchen:
– Vi förlorar mot ett bättre lag. De är skickliga i sin rörelse och passningsspel och vi kommer inte åt de i vårt försvarsspel. Vi får ta nya tag nästa match.
Det här innebär att Sandvikens IF nu har fyra segrar i följd i division 1 norra dam.
Lova Andersson gjorde fyra mål för Sandvikens IF
Det här betyder att Sandvikens IF är kvar i serieledning, och Huge stannar på tolfte plats, i tabellen.
Nästa motstånd för Sandvikens IF är Skellefteå. Lagen möts söndag 24 augusti 13.00 på Electrolux Home Arena. Huge tar sig an IFK Östersund borta lördag 23 augusti 16.00.
