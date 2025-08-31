Sanne Pettersson och Joanna Wallgren målgörare när Heffnersklubban vann

Heffnersklubban-seger med 2–0 mot Bergnäset

Andra förlusten i rad för Bergnäset

Heffnersklubbans tionde seger

2–0 (1–0) vann Heffnersklubban med på bortaplan mot Bergnäset i division 1 norra dam. Bakom segern låg ett mål var av Sanne Pettersson och Joanna Wallgren.

– Våra tjejer jobbade och slet frenetiskt över 90 minuter, mot ett tyngre HBK som dessutom var förstärkt med Elitettanspelare från Umeå IK. Ett tidigt mål i baken, gjorde att HBK fick medvind. Vi levererade ett bra försvarsspel, men behöver hitta vägar framåt. Nya tag nästa vecka då vi möter Östersund på Jämtkraft Arena, kommenterade Bergnäsets tränare Per-Anders Blind efter matchen.

Huge nästa för Heffnersklubban

Bergnäset har en oavgjord och fyra förluster och 4–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Heffnersklubban har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–10 i målskillnad.

Det här betyder att Heffnersklubban ligger på fjärde plats i tabellen, och Bergnäset är på 14:e och sista plats.

Bergnäset möter IFK Östersund i nästa match borta lördag 6 september 13.00. Heffnersklubban möter samma dag Huge borta.