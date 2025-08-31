Sara Aronsson tvåmålsskytt när Zenith vann mot Älmhult

Zenith vann med 6–2 mot Älmhult

Det blev Zenith som vann matchen borta mot Älmhult i division 1 södra dam på söndagen. 2–6 (1–5) slutade matchen.

Zeniths tränare Maria Andrén:

– Vi hade revansch att utkräva sen matchen i våras – en tung 0–1 förlust efter en match där vi för spelet men har svårt att få in bollen. Vi går ut och sätter bra fart på spelet och skapar farligheter gång på gång, Älmhult får ingen tid med bollen och vi äger spelet. Att vi sen leder matchen med 5–0 efter 40min är mer än vi kunnat hoppas på. Men fantastiskt fina mål och återigen flera olika målskyttar. Älmhult skapar några farliga omställningar och vår målvakt Elly får göra ett par viktiga räddningar. En härlig seger och tre poäng med hem till Björlanda.

Segern var Zeniths sjätte på de senaste sju matcherna.

Sara Aronsson gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Tilda Andrén, Sara Baldebo, Klara Benson och Isabell Jadonic, målen för Älmhult gjordes av Hanna Persson och Johanna Ribacke.

Det här betyder att Älmhult ligger kvar på tionde plats i tabellen, och Zenith på femte plats.

I nästa match möter Älmhult Örgryte borta och Zenith möter Helsingborg borta. Båda matcherna spelas lördag 6 september 13.00.