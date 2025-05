Sara Lövdahl gjorde två mål för Halmia i segern mot Värnamo

Seger för Halmia med 5–1 mot Värnamo

Sara Lövdahl tvåmålsskytt för Halmia

Halmia nu sjätte, Värnamo på femte plats

Halmia vann mötet med Värnamo hemma med 5–1 (3–0) på söndagen i division 1 södra dam.

– Jag är så klart supernöjd! Detta kan ha varit den bästa insatsen under min tid sett till hur vi tar oss an och genomför matchen. Vi gör det vi pratar om att vi ska göra, har grym energi, har tålamod i försvarsspelet och gör fina mål. Vi har en hög procent i lyckade aktioner vilket inte ger dem någon möjlighet att ställa om på oss. Målen vi gör kommer i rätt lägen, och när vi har gjort 2–0 känns det som att Värnamo mer undrade vad som hade hänt, och kom sedan knappt in i matchen igen! En stor eloge till tjejerna som idag visade hur bra vi verkligen är, utmaningen är att vara det i varje match! Extra roligt var att Thea Staffansson gjorde sina första minuter sedan sin korsbandsskada för ett år sedan, kommenterade Halmias huvudtränare Jimmy Karlsson.

Värnamos tränare Niclas Hedström tyckte till om matchen:

– Motivation slår klass, den biten kommer man aldrig komma ifrån och Halmia ville vinna denna match till ett högre pris än vad vi ville.

Sara Lövdahl gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Isabella Grundström, Milly Göstasson och Ellinor Jonsson, enda målskytt för Värnamo blev Florence Onyinye Okoli.

För tabellens utseende betyder det här att Halmia ligger på sjätte plats medan Värnamo har femteplatsen.

Lördag 17 maj 13.00 spelar Halmia borta mot Helsingborg. Värnamo möter Zenith hemma på Finnvedsvallen söndag 18 maj 13.00.