Brönner med drömmål när Peking tog andra raka
IFK Norrköping har inlett tävlingssäsongen med två raka segrar.
I dag ställdes man hemma mot Landskrona Bois – och vann med 2-0.
Detta efter ett riktigt drömmål från 17-årige Axel Brönner.
Förra veckan inledde superettan-laget IFK Norrköping tävlingssäsongen 2026 med Eldar Abdulic som ny tränare för klubben.
Då ställdes man mot Abdulic tidigare klubb Sandvikens IF och vann med 2-0 på bortaplan.
I dag väntade ny match för ”Peking” som tog emot Landskrona Bois hemma på Idrottsparken.
Då skulle det endast dröja 14 minuter innan Albert Aleksanjan, 19, gjorde 1-0 efter en fin framspelning av Elias Jemal.
Det såg länge ut att bli matchens enda mål, fram till den 76:e minuten. Då fick Axel Brönner bollen en bit utanför straffområdet, höll undan sin försvarare och dunkade upp 2-0 i krysset.
– Det där är en aktion av absolut högsta adelsverk, när 17-årige Axel Brönner visar varför klubbar i Bundesliga och Premier League jagar honom, sade Expressens kommentator Leonard Jägerskiöld Velander i sändningen.
Det blev också matchens sista mål vilket innebär att IFK Norrköping tog sin andra raka seger och leder sin grupp före Gais som har en match mindre spelad.
