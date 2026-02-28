Damsgaards dubbel bakom Brentfords seger mot Burnley

Brentford vann med 4–3 mot Burnley

Brentfords avgörande i 90:e minuten.

Brentfords Mikkel Damsgaard tvåmålsskytt

Det blev Brentford som vann matchen på bortaplan mot Burnley i Premier League på lördagen. 3–4 (1–3) slutade matchen.

Mikkel Damsgaard stod för Brentfords avgörande mål på övertid.

Brentford fick en bra start på matchen när Mikkel Damsgaard gjorde målet redan i nionde minuten. Laget gjorde 0–2 när Igor Thiago hittade rätt assisterad av Mikkel Damsgaard i 25:e minuten. 0–3 kom i 34:e minuten när Kevin Schade hittade rätt. Burnley reducerade till 1–3 i 45:e minuten.

Burnley reducerade igen i 47:e minuten genom Jaidon Anthony. Zian Flemming slog till med en halvtimme kvar att spela framspelad av Hannibal Mejbri och kvitterade för Burnley. Det matchavgörande målet kom på övertid när Mikkel Damsgaard återigen slog till och gjorde 3–4 för Brentford efter pass från Rico Henry.

Mikkel Damsgaard gjorde två mål för Brentford och spelade fram till ett mål.

Det här betyder att Burnley är kvar på 19:e plats och Brentford stannar på sjunde plats, i serien.

På tisdag 3 mars 20.30 spelar Burnley borta mot Everton och Brentford borta mot Bournemouth.

Burnley–Brentford 3–4 (1–3)

Premier League

Mål: 0–1 (9) Mikkel Damsgaard, 0–2 (25) Igor Thiago (Mikkel Damsgaard), 0–3 (34) Kevin Schade, 1–3 (45) Självmål, 2–3 (47) Jaidon Anthony, 3–3 (60) Zian Flemming (Hannibal Mejbri), 3–4 (90) Mikkel Damsgaard (Rico Henry).

Varningar, Burnley: Lyle Foster, Bashir Humphreys. Brentford: Igor Thiago, Yehor Yarmoliuk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 1-1-3

Brentford: 3-1-1

Nästa match:

Burnley: Everton FC, borta, 3 mars 20.30

Brentford: AFC Bournemouth, borta, 3 mars 20.30