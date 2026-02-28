Uppgifter: Osimhen angelägen om Juventus-flytt

Victor Osimhen gör succé med Galatasaray.

Nu är anfallaren angelägen om en flytt till Juventus.

Skulle det bli fallet kommer Napoli att tjäna en rejäl slant på försäljningen, enligt uppgifter.

Foto: Alamy

Victor Osimhen lämnade Napoli för turkiska Galatasaray under sommaren 2025. Affären uppges ha landat på 75 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 800 miljoner kronor, och efter det har den nigerianska anfallaren gjort succé med den turkiska jätten.

Så sent som i går rapporterade den italienska tidningen Tuttosport att en framtida övergång för Osimhen kan komma att bli dyr. Detta då Napoli sägs ha rätt till en stor summa pengar i det fall att nigerianen säljs till en annan Serie A-klubb. Enligt tidningen handlade det om omkring 50 miljoner euro, eller 530 miljoner kronor.

Nu rapporterar anrika La Gazzetta dello Sport att Napolis eventuella inkomst kan bli högre än så, då det kan komma att handla om 70 miljoner euro (746 miljoner kronor). Lägg där till att Victor Osimhen sägs vara angelägen om en flytt till Juventus och att samtal mellan parterna har påbörjats.

Sedan flytten till Turkiet har Victor Osimhen spelat 65 matcher i vilka han har gjort 53 (!) mål och 13 assist.