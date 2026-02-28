Beskedet: VAR utökas till VM – nya regler kring maskning

Om mindre än ett halvår drar fotbolls-VM igång i USA, Mexiko och Kanada.

Då har fotbollens regelorgan, Ifab, beslutat att utöka VAR.

Det står klart efter ett möte i Wales under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Under sommaren kommer 48 nationer från världens alla hörn att göra upp om VM-titeln i USA, Mexiko och Kanada.

Då kommer VAR, eller Video Assistant Referee, att utökas. Detta efter att fotbollens regelorgan, International Football Association Board, beslutat om just detta under ett möte i Wales.

När sommarens mästerskap drar igång kommer VAR att kunna användas när det kommer till situationer som behandlar felaktigt utdelade andra gula kort, vilket leder till utvisning. Detsamma gäller bedömning av hörnor.

Förändringarna kommer att börja gälla världen över från och med den första juni samt inför säsongen 2026/27. Däremot får de olika ligorna som använder sig av systemet själva välja om man vill införa de förändringar som Ifab har kommit fram till.

Utöver ovanstående VAR-beslut har man även beslutat om nya direktiv kring maskningar och valt att införa nedräkningar vid insparkar och inkast. Skulle en spelare överskrida tiden får det andra laget bollen.

När det kommer till spelare som byts ut kommer de framgent att ha tio sekunder på sig att lämna planen. Gör de inte det kommer det laget att tvingas spela med en man mindre i minst 60 sekunder. Även skadade spelare tvingas att hålla sig utanför planen i minst 60 sekunder innan de får komma in.