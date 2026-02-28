Arber Zeneli stekhet – avgjorde sent mot Sundsvall

Elfsborg har tagit två raka segrar i Svenska Cupen.

Däremot satt dagens viktoria långt inne.

Först i den 89:e minuten kom avgörandet – genom Arber Zeneli.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan gjorde Björn Hamberg sin första match som manager för Elfsborg – som tog emot Helsingborgs IF i gruppspelet av Svenska Cupen.

Då skulle Arber Zeneli göra ett mål och en assist när hans gulsvarta lag vann med 4-0 mot ett decimerat HIF.

I dag, lördag, ställdes Borås-klubben mot Gif Sundsvall på bortaplan efter att ”Giffarna” förlorat med hela 6-0 mot IK Sirius.

Då skulle matchen förbli mållös i den första halvleken, och såg även ut att sluta utan någon fullträff i den andra akten.

Detta fram till den 89:e minuten. Då tilldömdes bortalaget en straffspark efter att Taylor Silverholt gjorts ner i boxen. Straffen tog Arber Zeneli hand om och såg till att alla tre poäng landade hos Elfsborg.

Det innebär att Gif Sundsvall är utslaget ur cupen samtidigt som Elfsborg just nu leder gruppen.

