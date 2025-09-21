Sebastian Wändin målskytt – men Assyriska föll

Seger för FC Arlanda med 2–1 mot Assyriska

Muktar Ahmed avgjorde för FC Arlanda

Seger nummer 9 för FC Arlanda

Assyriska förlorade mötet med FC Arlanda hemma med 1–2 (0–0) i Ettan norra herr på söndagen.

Muktar Ahmed stod för FC Arlandas avgörande mål efter 87 minuter.

Örebro Syrianska nästa för FC Arlanda

Assyriska tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Sebastian Wändin. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Samuel Rydz träff och kvitterade för FC Arlanda.

Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela, när Muktar Ahmed slog till och gjorde 1–2 för FC Arlanda. Ahmed fullbordade därmed FC Arlandas vändning.

Det här var Assyriskas sjätte uddamålsförlust den här säsongen.

Assyriska ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan FC Arlanda ligger på sjätte plats. Ett fint lyft i tabellen för FC Arlanda som så sent som den 20 september låg på tionde plats.

Nästa motstånd för Assyriska är Haninge. Lagen möts söndag 28 september 16.00 på Södertälje Fotbollsarena.

Assyriska–FC Arlanda 1–2 (0–0)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 1–0 (29) Sebastian Wändin, 1–1 (61) Samuel Rydz, 1–2 (87) Muktar Ahmed.

Varningar, FC Arlanda: Anton Charbachi, Mark Gorgos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Assyriska: 3-0-2

FC Arlanda: 3-1-1

Nästa match:

Assyriska: IFK Haninge, hemma, 28 september