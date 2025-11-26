Seger för Atalanta mot Eintracht Frankfurt efter stark andra halvlek
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Atalanta med 3–0 mot Eintracht Frankfurt
- Ademola Lookman avgjorde för Atalanta
- Andra raka segern för Atalanta
Efter en mållös första halvlek, tog Atalanta hem segern i matchen i Champions League mot Eintracht Frankfurt efter en stark andra halvlek. Onsdagens match slutade 3–0 till Atalanta.
Atalanta har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.
Chelsea nästa för Atalanta
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 60:e minuten innan Ademola Lookman gav Atalanta ledningen.
Ederson slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Atalanta.
Atalanta gjorde också 0–3 genom Charles De Ketelaere i 65:e minuten.
För Eintracht Frankfurt gör resultatet att laget nu ligger på 28:e plats i tabellen medan Atalanta är på tionde plats.
Nästa motstånd för Atalanta är Chelsea. Lagen möts tisdag 9 december 21.00 på Gewiss Stadium.
Eintracht Frankfurt–Atalanta 0–3 (0–0)
Champions League, Deutsche Bank Park
Mål: 0–1 (60) Ademola Lookman, 0–2 (62) Ederson, 0–3 (65) Charles De Ketelaere.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Eintracht Frankfurt: 1-1-3
Atalanta: 3-1-1
Nästa match:
Atalanta: Chelsea FC, hemma, 9 december
Den här artikeln handlar om: