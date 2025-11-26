Seger för Atalanta mot Eintracht Frankfurt efter stark andra halvlek

Seger för Atalanta med 3–0 mot Eintracht Frankfurt

Ademola Lookman avgjorde för Atalanta

Andra raka segern för Atalanta

Efter en mållös första halvlek, tog Atalanta hem segern i matchen i Champions League mot Eintracht Frankfurt efter en stark andra halvlek. Onsdagens match slutade 3–0 till Atalanta.

Atalanta har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Chelsea nästa för Atalanta

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 60:e minuten innan Ademola Lookman gav Atalanta ledningen.

Ederson slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Atalanta.

Atalanta gjorde också 0–3 genom Charles De Ketelaere i 65:e minuten.

För Eintracht Frankfurt gör resultatet att laget nu ligger på 28:e plats i tabellen medan Atalanta är på tionde plats.

Nästa motstånd för Atalanta är Chelsea. Lagen möts tisdag 9 december 21.00 på Gewiss Stadium.

Eintracht Frankfurt–Atalanta 0–3 (0–0)

Champions League, Deutsche Bank Park

Mål: 0–1 (60) Ademola Lookman, 0–2 (62) Ederson, 0–3 (65) Charles De Ketelaere.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 1-1-3

Atalanta: 3-1-1

Nästa match:

Atalanta: Chelsea FC, hemma, 9 december