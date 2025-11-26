Prenumerera

Seger för Atalanta mot Eintracht Frankfurt efter stark andra halvlek

Efter en mållös första halvlek, tog Atalanta hem segern i matchen i Champions League mot Eintracht Frankfurt efter en stark andra halvlek. Onsdagens match slutade 3–0 till Atalanta.

Atalanta har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Chelsea nästa för Atalanta

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 60:e minuten innan Ademola Lookman gav Atalanta ledningen.

Ederson slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Atalanta.

Atalanta gjorde också 0–3 genom Charles De Ketelaere i 65:e minuten.

För Eintracht Frankfurt gör resultatet att laget nu ligger på 28:e plats i tabellen medan Atalanta är på tionde plats.

Nästa motstånd för Atalanta är Chelsea. Lagen möts tisdag 9 december 21.00 på Gewiss Stadium.

Eintracht Frankfurt–Atalanta 0–3 (0–0)

Champions League, Deutsche Bank Park

Mål: 0–1 (60) Ademola Lookman, 0–2 (62) Ederson, 0–3 (65) Charles De Ketelaere.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 1-1-3

Atalanta: 3-1-1

Nästa match:

Atalanta: Chelsea FC, hemma, 9 december

