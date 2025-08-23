Seger för Augsburg mot Freiburg i spännande match

Augsburg segrade – 3–1 mot Freiburg

Chrislain Matsima avgjorde för Augsburg

Vincenzo Grifo ende målskytt för Freiburg

Augsburg tog greppet om bortamatchen mot Freiburg i Bundesliga i första halvlek, och ledde med 3–0 i paus. Trots en uppryckning i andra halvlek av Freiburg räckte laget inte ända fram, och Augsburg vann med 3–1.

Bayern München nästa för Augsburg

Matchen förblev jämn målmässigt till Augsburg tog ledningen i 32:a minuten, genom Dimitrios Giannoulis.

Laget gjorde också 0–2 i slutminuterna av första halvlek, genom Chrislain Matsima framspelad av Mert Komur.

Augsburg ökade ledningen till 0–3 på stopptid i första halvleken, genom Marius Wolf. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Vincenzo Grifo träff på straff och reducerade åt Freiburg. Mer än så blev det dock inte för Freiburg.

När lagen senast möttes – på Europa-Park-Stadion – blev det oavgjort 0–0.

Den 17 januari möts lagen återigen, då på WWK ARENA.

Freiburg tar sig an Köln i nästa match borta söndag 31 augusti 19.30. Augsburg möter Bayern München hemma lördag 30 augusti 18.30.

Freiburg–Augsburg 1–3 (0–3)

Bundesliga, Europa-Park-Stadion

Mål: 0–1 (32) Dimitrios Giannoulis, 0–2 (42) Chrislain Matsima (Mert Komur), 0–3 (45) Marius Wolf, 1–3 (58) Vincenzo Grifo.

Varningar, Freiburg: Matthias Ginter, Christian Gunter, Eren Dinkci, Cyriaque Irie. Augsburg: Elvis Rexhbecaj, Phillip Tietz, Mert Komur, Marius Wolf, Chrislain Matsima.

Nästa match:

Freiburg: FC Köln, borta, 31 augusti

Augsburg: Bayern München, hemma, 30 augusti