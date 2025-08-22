Seger för Bayern München – efter Harry Kanes hattrick

Bayern München vann med 6–0 mot Red Bull Leipzig

Harry Kane med tre mål för Bayern München

Michael Olise avgjorde för Bayern München

Harry Kane gjorde tre mål och Bayern München vann mot Red Bull Leipzig på hemmaplan i Bundesliga. Till slut blev det 6–0 (3–0).

Harry Kane tremålsskytt för Bayern München

Matchen förblev jämn målmässigt till Bayern München tog ledningen i 27:e minuten, genom Michael Olise på pass av Josip Stanisic.

Laget gjorde 2–0 i 32:a minuten, genom Luis Diaz.

Bayern München gjorde också 3–0 i slutminuterna av första halvlek, ännu en gång genom Michael Olise framspelad av Serge Gnabry. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Harry Kane träff och ökade ledningen för Bayern München.

I 74:e minuten ökade Harry Kane ledningen ytterligare.

Till slut kom också 6–0 genom Harry Kane som med målet fullbordade sitt hattrick i 77:e minuten.

Senaste mötet lagen emellan, på Red Bull Arena, slutade oavgjort, 3–3.

Den 17 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Red Bull Arena.

Lördag 30 augusti spelar Bayern München borta mot Augsburg 18.30 och Red Bull Leipzig mot Heidenheim hemma 15.30 på Red Bull Arena.

Bayern München–Red Bull Leipzig 6–0 (3–0)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 1–0 (27) Michael Olise (Josip Stanisic), 2–0 (32) Luis Diaz, 3–0 (42) Michael Olise (Serge Gnabry), 4–0 (64) Harry Kane, 5–0 (74) Harry Kane, 6–0 (77) Harry Kane.

Varningar, Bayern München: Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Michael Olise, Jonathan Tah. Red Bull Leipzig: Willi Orban.

Nästa match:

Bayern München: Augsburg, borta, 30 augusti

Red Bull Leipzig: FC Heidenheim, hemma, 30 augusti