Seger för Benfica mot AVS efter tidigt avgörande

Benfica-seger med 3–0 mot AVS

Benficas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alexander Bah avgjorde för Benfica

Benfica tog ett tidigt grepp om matchen i Primeira Liga herr på hemmaplan mot AVS på lördagen. Laget vann med 3–0 efter att alla mål gjorts under första halvlek.

Det här var tolfte gången den här säsongen som Benfica höll nollan.

Det betyder att Benfica ännu inte har förlorat den här säsongen, efter 16 vinster och sju oavgjorda matcher.

Benfica–AVS – mål för mål

Alexander Bah öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Benfica en tidig ledning. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en halvtimmes spel genom Enzo Barrenechea framspelad av Richard Rios. Rafa Silva gjorde också 3–0 assisterad av Sidny Lopes Cabral i 43:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Benfica med 3–0.

Benfica stannar därmed på tredje plats och AVS sist, på 18:e plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Benfica med 3–0.

Nästa motstånd för Benfica är Gil Vicente. Lagen möts måndag 2 mars 21.15 på Municipal de Barcelos. AVS tar sig an Estrela hemma lördag 28 februari 16.30.

Benfica–AVS 3–0 (3–0)

Primeira Liga herr, Estadio da Luz

Mål: 1–0 (11) Alexander Bah, 2–0 (30) Enzo Barrenechea (Richard Rios), 3–0 (43) Rafa Silva (Sidny Lopes Cabral).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 4-1-0

AVS: 1-1-3

Nästa match:

Benfica: Gil Vicente FC, borta, 2 mars 21.15

AVS: Estrela Amadora, hemma, 28 februari 16.30