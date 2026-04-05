Seger för Boo mot P 18 IK

Boo vann med 2–1 mot P 18 IK

Sibel Göker tvåmålsskytt för Boo

Mary Wanjiku Kinuthia nätade för P 18 IK

Boo vann hemmamatchen mot P 18 IK på söndagen. Detta trots att P 18 IK knappade in på Boos halvtidsledning, 2–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i division 1 mellersta dam slutade 2–1 till Boo.

– Vi följde vår gameplan och är nöjd med insats och resultat, kommenterade Boos tränare Kristoffer Björklund.

Karlstad Fotboll nästa för Boo

Hemmalagets båda mål gjordes av Sibel Göker medan Mary Wanjiku Kinuthia gjorde gästernas mål.

Senaste mötet lagen emellan, på Boovallen i augusti 2025, slutade oavgjort, 2–2.

Söndag 12 april möter Boo Karlstad Fotboll borta 14.00 och P 18 IK möter Älvsjö AIK hemma 11.30.

