Seger för Chelsea – efter Joao Pedros hattrick

Chelsea segrade – 4–1 mot Aston Villa

Chelseas Joao Pedro tremålsskytt

Andra raka förlusten för Aston Villa

Joao Pedro gjorde tre mål och Chelsea vann mot Aston Villa på bortaplan i Premier League. Till slut blev det 4–1 (2–1).

Joao Pedro tremålsskytt för Chelsea

Aston Villa började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Douglas Luiz till. Chelsea kvitterade när Joao Pedro hittade rätt i 35:e minuten. Laget tog också ledningen på tilläggstid i första halvleken på nytt genom Joao Pedro.

I 55:e minuten slog Cole Palmer till och gjorde 1–3. Joao Pedro slog till med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Alejandro Garnacho och ökade ledningen för Chelsea och fullbordade därmed sitt hattrick.

Aston Villa har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Chelsea har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 11–7 i målskillnad.

I nästa omgång har Aston Villa Manchester United borta på Old Trafford, söndag 15 mars 15.00. Chelsea spelar hemma mot Newcastle lördag 14 mars 18.30.

Aston Villa–Chelsea 1–4 (1–2)

Premier League, Villa Park

Mål: 1–0 (2) Douglas Luiz, 1–1 (35) Joao Pedro, 1–2 (45) Joao Pedro, 1–3 (55) Cole Palmer, 1–4 (64) Joao Pedro (Alejandro Garnacho).

Varningar, Aston Villa: Ollie Watkins, Matty Cash, Morgan Rogers. Chelsea: Enzo Fernandez, Joao Pedro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 1-2-2

Chelsea: 2-2-1

Nästa match:

Aston Villa: Manchester United, borta, 15 mars 15.00

Chelsea: Newcastle Utd, hemma, 14 mars 18.30