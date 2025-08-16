Seger för Coventry med 5–3 mot Derby County

Coventry-seger med 5–3 mot Derby County

Ephron Mason-Clark matchvinnare för Coventry

Andra raka förlusten för Derby County

Coventry vann borta mot Derby County i Championship. Matchen på lördagen slutade 3–5 (2–2).

Queens Park Rangers nästa för Coventry

Coventry startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Bobby Thomas slog till, redan i sjunde minuten.

Derby County kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Callum Elder, i tolfte minuten.

Coventry tog ledningen på nytt i 25:e minuten, när Haji Wright hittade rätt på straff.

Derby County kvitterade till 2–2 på stopptid i första halvleken, genom Carlton Morris på straff. Direkt efter pausen ökade Ebou Adams Derby Countys ledning.

I 72:a minuten kvitterade Brandon Thomas-Asante för Coventry.

I den 75:e minuten gav Ephron Mason-Clark Coventry ledningen på pass av Milan van Ewijk.

Bara fyra minuter senare spelade Milan van Ewijk fram Victor Torp som såg till att laget ökade ledningen till 3–5. 3–5-målet blev matchens sista.

För Derby County gör resultatet att laget nu ligger på 22:a plats i tabellen, medan Coventry är på femte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 april.

Fredag 22 augusti 21.00 spelar Derby County hemma mot Bristol C. Coventry möter Queens Park Rangers hemma lördag 23 augusti 16.00.

Derby County–Coventry 3–5 (2–2)

Championship, Pride Park Stadium

Mål: 0–1 (7) Bobby Thomas, 1–1 (12) Callum Elder, 1–2 (25) Haji Wright, 2–2 (45) Carlton Morris, 3–2 (50) Ebou Adams, 3–3 (72) Brandon Thomas-Asante, 3–4 (75) Ephron Mason-Clark (Milan van Ewijk), 3–5 (79) Victor Torp (Milan van Ewijk).

Varningar, Derby County: Ryan Nyambe, Matt Clarke. Coventry: Milan van Ewijk, Haji Wright, Matt Grimes, Carl Rushworth, Bobby Thomas.

Nästa match:

Derby County: Bristol City FC, hemma, 22 augusti

Coventry: Queens Park Rangers FC, hemma, 23 augusti