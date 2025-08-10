Seger för Enskede i toppmötet med Smedby

Enskede segrade – 3–1 mot Smedby

Enskedes sjunde seger på de senaste nio matcherna

Tredje raka segern för Enskede

Enskede tog en tung seger på bortaplan mot Smedby i toppmötet i division 1 mellersta dam på söndagen. Matchen slutade 1–3 (1–1).

– Det är naturligtvis tungt att förlora men vi möter ett väldigt bra lag idag. Jag tycker vi står upp bra och trots en tuff inledning med ett snabbt baklängesmål reser vi oss och får dit en kvittering innan paus. Vi är också väldigt nära att få dit ett ledningsmål i mitten av andra halvlek, men deras målvakt gör en superräddning och kort därefter gör de istället 2–1. Tyvärr får vi inte riktigt till en forcering och med bara minuter kvar så kommer spiken i kistan när de sätter 3–1 efter en soloräd. Vi får bryta ihop och komma igen, kommenterade Smedbys huvudtränare Daniel Helmesjö efter matchen.

Segern var Enskedes sjunde på de senaste nio matcherna.

Smedby–Enskede – mål för mål

Selma Fritzell, Isabelle Hanna och Tilda Pingani gjorde mål för Enskede, och Hanna Sävhult för Smedby.

Smedby stannar därmed på tredje plats, och Enskede på andra plats, i tabellen.

Smedby tar sig an Västerås SK i nästa match borta söndag 17 augusti 14.00. Enskede möter Hertzöga hemma lördag 16 augusti 14.00.