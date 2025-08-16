Seger för Enskede som förlänger vinstsviten

Seger för Enskede med 7–2 mot Hertzöga

Enskedes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lilian Häggkvist gjorde två mål för Enskede

Andraplacerade Enskede förlänger segersviten i division 1 mellersta dam, på lördagen vann vinstmaskinen hemma mot åttondeplacerade Hertzöga. Efter segersiffrorna 7–2 (5–0) har nu Enskede fyra raka segrar. Hertzögas svit på fem matcher i rad utan förlust bröts dock.

Hertzögas tränare Mikael Lönn tyckte så här om matchen:

– Inte mycket att säga om. Vi möter ett bra lag. Släpper tyvärr in ett par förenkla mål. Efter första halvlek är matchen över. Vi gör ändå en bra andra halvlek där jag känner igen laget på ett bättre sätt.

Lilian Häggkvist tvåmålsskytt för Enskede

Målgörare för Enskede var Lilian Häggkvist 2, Nicole Lundström, Astrid Månsson, Tilda Pingani och Felicia Thörngren, medan Hertzögas mål gjordes av Wilma Ekberg och Annie Pehrsson. Ett av Enskedes mål var ett självmål.

Enskede har fyra segrar och en förlust och 18–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Hertzöga har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–8 i målskillnad.

Enskede tar sig an Västerås SK i nästa match hemma söndag 24 augusti 14.00. Hertzöga möter samma dag 13.00 Tyresö FF hemma.