Seger för Freiburg mot Genk – får spela Euroleague Kvartsfinal
- Seger för Freiburg – 5–2 totalt
- Igor Matanovic avgjorde för Freiburg
- Matte Smets gjorde målet för Genk
Freiburg vann totalt mot Genk i Europa League Åttondelsfinal. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 5–1 till Freiburg, vilket betyder att Freiburg står som segrare med totala resultatet 5–2.
Freiburg–Genk – mål för mål
Matthias Ginter slog till redan i 19:e minuten och gav Freiburg ledningen. I 25:e minuten gjorde också Freiburg 2–0 när Igor Matanovic hittade rätt. 2–1 kom i 39:e minuten när Matte Smets slog till på passning från Konstantinos Karetsas.
Direkt efter pausen ökade Vincenzo Grifo Freiburgs ledning. Yuito Suzuki slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Johan Manzambi och ökade ledningen för Freiburg. Maximilian Eggestein ökade Freiburgs ledning i 79:e minuten.
Freiburg är nu klart för Euroleague Kvartsfinal.
Freiburg–Genk 5–1 (2–1), 5–2 totalt
Europa League Åttondelsfinal, Schwarzwald-Stadion
Mål: 1–0 (19) Matthias Ginter, 2–0 (25) Igor Matanovic, 2–1 (39) Matte Smets (Konstantinos Karetsas), 3–1 (53) Vincenzo Grifo, 4–1 (57) Yuito Suzuki (Johan Manzambi), 5–1 (79) Maximilian Eggestein.
Varningar, Freiburg: Vincenzo Grifo, Johan Manzambi, Igor Matanovic, Jan-Niklas Beste, Lucas Hoeler. Genk: Ibrahima Sory Bangoura, Daan Heymans.
