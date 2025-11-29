Seger för Fulham mot Tottenham i spännande match

Seger nummer 5 för Fulham

Tottenham nu tionde, Fulham på 15:e plats

Mohammed Kudus målskytt för Tottenham

Fulham tog greppet om bortamatchen mot Tottenham i Premier League i första halvlek och ledde med 2–0 i paus. Trots en uppryckning i andra halvlek av Tottenham räckte laget inte ända fram och Fulham vann med 2–1.

Harry Wilson blev matchvinnare

Kenny Tete gjorde 1–0 till Fulham efter bara fyra minuter.

I sjätte minuten slog Harry Wilson och såg till att Fulham ökade ledningen till 0–2.

Mohammed Kudus fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och reducerade åt Tottenham. Fler mål än så blev det inte för Tottenham.

Tottenham har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fulham har tre vinster och två förluster och 7–5 i målskillnad. Det här var Fulhams tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Tottenham ligger på tionde plats i tabellen och Fulham är på 15:e plats. Noteras kan att Tottenham sedan den 31 oktober har tappat sju placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Fulham är Manchester City. Lagen möts tisdag 2 december 20.30 på Craven Cottage.

Tottenham–Fulham 1–2 (0–2)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 0–1 (4) Kenny Tete, 0–2 (6) Harry Wilson, 1–2 (59) Mohammed Kudus.

Varningar, Tottenham: Destiny Udogie, Micky van de Ven, Randal Kolo Muani. Fulham: Bernd Leno, Raul Jimenez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 1-1-3

Fulham: 3-0-2

Nästa match:

Fulham: Manchester City, hemma, 2 december