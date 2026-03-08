Seger för Getafe mot Real Betis efter tidigt avgörande

Getafe vann med 2–0 mot Real Betis

Getafes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kiko matchvinnare för Getafe

Getafe tog ett tidigt grepp om matchen i La Liga på hemmaplan mot Real Betis på söndagen. Laget vann med 2–0 efter att båda målen gjorts under första halvlek.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Getafe höll nollan.

Segern var Getafes fjärde på de senaste fem matcherna.

Atletico Madrid nästa för Getafe

Kiko gjorde 1–0 för Getafe efter en knapp halvtimme. Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Martin Satriano på pass av Abdelkabir Abqar. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Getafe med 2–0.

När lagen senast möttes vann Betis med 4–0.

Lördag 14 mars 16.15 spelar Getafe borta mot Atletico Madrid. Real Betis möter Celta Vigo hemma på Estadio de La Cartuja söndag 15 mars 18.30.

Getafe–Real Betis 2–0 (2–0)

La Liga, Coliseum

Mål: 1–0 (28) Kiko, 2–0 (45) Martin Satriano (Abdelkabir Abqar).

Varningar, Getafe: Domingos Duarte, Pepe Bordalas, Abdelkabir Abqar, Kiko. Real Betis: Antony, Abdessamad Ezzalzouli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 4-0-1

Real Betis: 2-2-1

Nästa match:

Getafe: Atletico de Madrid, borta, 14 mars 16.15

Real Betis: Celta Vigo, hemma, 15 mars 18.30