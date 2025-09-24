Seger för GIF Sundsvall – steg åt rätt håll mot Brage

GIF Sundsvall vann med 1–0 mot Brage

Ture Sandberg avgjorde för GIF Sundsvall

Tredje raka förlusten för Brage

GIF Sundsvall har varit i en svacka med fyra förluster i rad i Superettan. Men borta mot Brage bröts den tuffa sviten. Det blev 0–1 (0–0) i matchen på Borlänge Energi Arena.

Ture Sandberg blev matchhjälte efter 84 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Umeå FC nästa för GIF Sundsvall

Brage har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 8–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan GIF Sundsvall har en vinst och fyra förluster och 4–9 i målskillnad. Det här var Brages femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även GIF Sundsvalls sjätte uddamålsseger.

För Brage gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan GIF Sundsvall är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IK Brage vunnit.

Brage möter Utsikten i nästa match borta måndag 29 september 19.00. GIF Sundsvall möter samma dag Umeå FC hemma.

Brage–GIF Sundsvall 0–1 (0–0)

Superettan, Borlänge Energi Arena

Mål: 0–1 (84) Ture Sandberg.

Varningar, GIF Sundsvall: Jeremiah Björnler, Amaro Bahtijar.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brage: 1-1-3

GIF Sundsvall: 1-0-4

Nästa match:

Brage: Utsikten, borta, 29 september

GIF Sundsvall: Umeå FC, hemma, 29 september