Seger för GIF Sundsvall – steg åt rätt håll mot Brage
- GIF Sundsvall vann med 1–0 mot Brage
- Ture Sandberg avgjorde för GIF Sundsvall
- Tredje raka förlusten för Brage
GIF Sundsvall har varit i en svacka med fyra förluster i rad i Superettan. Men borta mot Brage bröts den tuffa sviten. Det blev 0–1 (0–0) i matchen på Borlänge Energi Arena.
Ture Sandberg blev matchhjälte efter 84 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Umeå FC nästa för GIF Sundsvall
Brage har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 8–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan GIF Sundsvall har en vinst och fyra förluster och 4–9 i målskillnad. Det här var Brages femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även GIF Sundsvalls sjätte uddamålsseger.
För Brage gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan GIF Sundsvall är på sjunde plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IK Brage vunnit.
Brage möter Utsikten i nästa match borta måndag 29 september 19.00. GIF Sundsvall möter samma dag Umeå FC hemma.
Brage–GIF Sundsvall 0–1 (0–0)
Superettan, Borlänge Energi Arena
Mål: 0–1 (84) Ture Sandberg.
Varningar, GIF Sundsvall: Jeremiah Björnler, Amaro Bahtijar.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brage: 1-1-3
GIF Sundsvall: 1-0-4
Nästa match:
Brage: Utsikten, borta, 29 september
GIF Sundsvall: Umeå FC, hemma, 29 september
