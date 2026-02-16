Seger för Girona mot Barcelona efter stark andra halvlek

Seger för Girona med 2–1 mot Barcelona

Fran Beltran avgjorde för Girona

Gironas sjunde seger

Efter en mållös första halvlek, tog Girona hem segern i matchen i La Liga mot Barcelona efter en stark andra halvlek. Måndagens match slutade 2–1 till Girona.

Fran Beltran stod för Gironas avgörande mål efter 87 minuter.

Girona–Barcelona – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 59:e minuten innan Pau Cubarsi gav Barcelona ledningen. Thomas Lemar slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Girona. Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Fran Beltran slog till och gjorde 2–1 för Girona. Beltran fullbordade därmed lagets vändning. På tilläggstid fick Gironas Joel Roca rött kort och laget fick spela de sista minuterna med en spelare mindre.

Girona har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Barcelona har tre vinster och två förluster och 11–5 i målskillnad.

För Girona gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Barcelona är på andra plats. Ett tapp för Girona som låg på åttonde plats så sent som den 18 januari.

När lagen möttes senast vann Barcelona med 2–1.

Girona tar sig an Alaves i nästa match borta måndag 23 februari 21.00. Barcelona möter Levante hemma söndag 22 februari 16.15.

Girona–Barcelona 2–1 (0–0)

La Liga, Estadi Municipal de Montilivi

Mål: 0–1 (59) Pau Cubarsi, 1–1 (62) Thomas Lemar, 2–1 (87) Fran Beltran.

Varningar, Girona: Vitor Reis. Barcelona: Eric Garcia, Jules Kounde.

Utvisningar, Girona: Joel Roca.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Girona: 2-2-1

Barcelona: 3-0-2

Nästa match:

Girona: Alaves, borta, 23 februari 21.00

Barcelona: UD Levante, hemma, 22 februari 16.15