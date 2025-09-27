Seger för Göteborg med ny nolla

Seger för Göteborg med 6–0 mot HBK

Göteborgs nionde seger på de senaste tio matcherna

Femte raka segern för Göteborg

Göteborg har spelat fem matcher i rad utan att släppa in mål i division 1 södra dam. Matchen mellan Göteborg och HBK på Valhalla slutade nämligen 6–0 (2–0).

Helsingborg nästa för Göteborg

Målgörare för Göteborg var Filippa Andersson, Valentina Metaj, Leia Molund, Josan Semere Melake, Moa Svensson och Parva Zarassi.

Nästa motstånd för Göteborg är Helsingborg. Lagen möts lördag 4 oktober 13.00 på Olympia. HBK tar sig an Rosengård hemma söndag 5 oktober 13.00.