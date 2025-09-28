Seger för Helsingborg med ny nolla

Helsingborg-seger med 1–0 mot Värnamo

Helsingborgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Fjärde raka segern för Helsingborg

Helsingborg har spelat fyra matcher i rad utan att släppa in mål i division 1 södra dam. Matchen mellan Värnamo och Helsingborg på Finnvedsvallen slutade nämligen 0–1.

Värnamo–Helsingborg – mål för mål

Värnamo har två vinster och tre förluster och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Värnamos tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Helsingborgs sjunde uddamålsseger.

Med tre omgångar kvar är Värnamo på fjärde plats i tabellen medan Helsingborg är på sjätte plats.

I nästa omgång har Värnamo Örgryte borta på Valhalla, söndag 5 oktober 12.30. Helsingborg spelar hemma mot Göteborg lördag 4 oktober 13.00.