Seger för Husqvarna mot Eskilsminne efter tidigt avgörande

Husqvarna-seger med 2–0 mot Eskilsminne

Husqvarna tog ett tidigt grepp om matchen i Ettan södra herr på bortaplan mot Eskilsminne på lördagen. Laget vann med 2–0 efter att båda målen gjorts under första halvlek.

Husqvarnas lagledare Kjell Jacobsson om matchen:

– Vi startade matchen aggressivt och bra. Vi gör två mål innan en kvart är spelad och det gjorde vi bra. Vi är självklart nöjda med poängen och försvarsspelet. Vår målvakt Vilson gjorde ett par riktigt räddningar i första halvlek. Vi slarvade dock otroligt mycket i vårt anfallsspel. Vi slarvade bort ett flertal jättefina kontringar, bland annat kom vi fyra mot en utan att komma till avslut. Här har vi en klar förbättringspotential. Nu är vi dock med i racet.

Husqvarna gjorde 0–1 efter åtta minuters spel.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Simon Karlsson Adjei, i tolfte minuten. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Husqvarna med 2–0.

Lagens första möte för säsongen vann Eskilsminne IF med 2–0.

I nästa match möter Eskilsminne Oskarshamn hemma på söndag 5 oktober 16.00. Husqvarna möter Ljungskile lördag 4 oktober 13.00 hemma.

Eskilsminne–Husqvarna 0–2 (0–2)

Ettan södra herr, Harlyckans IP

Mål: 0–1 (8) Självmål, 0–2 (12) Simon Karlsson Adjei.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eskilsminne: 2-0-3

Husqvarna: 2-2-1

