Seger för Ipswich mot Hull efter stark andra halvlek

Seger för Ipswich med 2–0 mot Hull

Marcelino Nunez matchvinnare för Ipswich

Andra raka förlusten för Hull

Efter en mållös första halvlek, tog Ipswich hem segern i matchen i Championship mot Hull efter en stark andra halvlek. Tisdagens match slutade 2–0 till Ipswich.

Det här var Ipswichs fjärde nolla den här säsongen.

Det innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Ipswich.

Oxford United nästa för Ipswich

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 69:e minuten innan Marcelino Nunez gav Ipswich ledningen.

I 73:e minuten ökade Chuba Akpom ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Hull ligger på åttonde plats medan Ipswich har fjärdeplatsen. Så sent som den 31 oktober låg Ipswich på 13:e plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 februari på Portman Road Stadium.

Hull tar sig an Stoke City i nästa match borta lördag 29 november 13.30. Ipswich möter Oxford United borta fredag 28 november 21.00.

Hull–Ipswich 0–2 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (69) Marcelino Nunez, 0–2 (73) Chuba Akpom.

Varningar, Hull: Ryan Giles, Joe Gelhardt. Ipswich: Jens-Lys Cajuste, Jacob Greaves.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 2-0-3

Ipswich: 3-2-0

Nästa match:

Hull: Stoke City FC, borta, 29 november

Ipswich: Oxford Utd, borta, 28 november