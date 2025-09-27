Seger för Ipswich mot Portsmouth

Ipswich vann med 2–1 mot Portsmouth

George Hirst avgjorde för Ipswich

Andra raka segern för Ipswich

Ipswich vann hemmamatchen mot Portsmouth på lördagen. Detta trots att Portsmouth knappade in på Ipswichs halvtidsledning, 2–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i Championship slutade 2–1 till Ipswich.

Bristol C nästa för Ipswich

Ipswich fick en bra start på matchen. Jaden Philogene slog till, redan i tionde minuten.

Laget gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken, genom George Hirst. Reduceringen till 2–1 kom på stopptid, när Marlon Pack slog till och gjorde mål för Portsmouth på pass av John Swift. Men mer än så orkade Portsmouth inte med.

Ipswich har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 10–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Portsmouth har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad. Förlusten var Portsmouths andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Ipswich nu ligger på tolfte plats i tabellen och Portsmouth är på 17:e plats. Så sent som den 12 september låg Portsmouth på åttonde plats i tabellen.

Den 4 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Fratton Park.

Tisdag 30 september 20.45 spelar Ipswich borta mot Bristol C. Portsmouth möter Watford hemma på Fratton Park onsdag 1 oktober 20.45.

Ipswich–Portsmouth 2–1 (2–0)

Championship, Portman Road Stadium

Mål: 1–0 (10) Jaden Philogene, 2–0 (41) George Hirst, 2–1 (90) Marlon Pack (John Swift).

Varningar, Ipswich: Sindre Walle Egeli. Portsmouth: Andre Dozzell, Luke Le Roux.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 2-2-1

Portsmouth: 1-2-2

Nästa match:

Ipswich: Bristol City FC, borta, 30 september

Portsmouth: Watford FC, hemma, 1 oktober