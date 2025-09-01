Seger för Jönköping mot IFK Skövde efter stark andra halvlek

Jönköping vann med 2–1 mot IFK Skövde

Linus Lyck avgjorde för Jönköping

14:e segern för Jönköping

Efter en mållös första halvlek, tog Jönköping hem segern i matchen i Ettan södra herr mot IFK Skövde efter en stark andra halvlek. Måndagens match slutade 2–1 till Jönköping.

Linus Lyck stod för Jönköpings avgörande mål på tilläggstid.

Olympic nästa för Jönköping

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 54:e minuten innan William Olsson gav IFK Skövde ledningen.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Kristoffer Grauberg Lepik och kvitterade för Jönköping.

Det matchavgörande målet kom på övertid, när Linus Lyck slog till och gjorde 2–1 för Jönköping. Lyck fullbordade därmed Jönköpings vändning.

Jönköping har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan IFK Skövde har två oavgjorda och tre förluster och 4–10 i målskillnad. Det här var Jönköpings nionde uddamålsseger den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Jönköping på andra plats och IFK Skövde sist, på 16:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Jönköpings Södra IF med 3–0.

Nästa motstånd för Jönköping är Olympic. Lagen möts söndag 7 september 16.00 på Malmö IP.

Jönköping–IFK Skövde 2–1 (0–0)

Ettan södra herr, Stadsparksvallen

Mål: 0–1 (54) William Olsson, 1–1 (57) Kristoffer Grauberg Lepik, 2–1 (90) Linus Lyck.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Jönköping: 3-1-1

IFK Skövde: 0-2-3

Nästa match:

Jönköping: BK Olympic, borta, 7 september