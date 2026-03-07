Seger för Juventus mot Pisa efter stark andra halvlek

Juventus-seger med 4–0 mot Pisa

Andrea Cambiaso avgjorde för Juventus

Fjärde raka förlusten för Pisa

Efter en mållös första halvlek, tog Juventus hem segern i matchen i Serie A mot Pisa efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 4–0 till Juventus.

Det här var tionde gången den här säsongen som Juventus höll nollan.

Juventus–Pisa – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 54:e minuten innan Andrea Cambiaso efter förarbete av Kenan Yildiz gav Juventus ledningen. I 65:e minuten nätade Khephren Thuram-Ulien och gjorde 2–0. I den 75:e minuten ökade Kenan Yildiz ledningen ytterligare. Jeremie Boga gjorde också 4–0 i 90:e minuten.

Det här betyder att Juventus är kvar på sjätte plats och Pisa stannar på 19:e plats, i serien.

När lagen möttes senast vann Juventus med 2–0.

Nästa motstånd för Juventus är Udinese. Lagen möts lördag 14 mars 20.45 på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.

Juventus–Pisa 4–0 (0–0)

Serie A, Allianz Stadium

Mål: 1–0 (54) Andrea Cambiaso (Kenan Yildiz), 2–0 (65) Khephren Thuram-Ulien, 3–0 (75) Kenan Yildiz, 4–0 (90) Jeremie Boga.

Varningar, Juventus: Gleison Bremer. Pisa: Marius Marin, Antonio Caracciolo, Mehdi Leris.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 1-2-2

Pisa: 0-1-4

Nästa match:

Juventus: Udinese, borta, 14 mars 20.45