Seger för Juventus mot Pisa efter stark andra halvlek
Efter en mållös första halvlek, tog Juventus hem segern i matchen i Serie A mot Pisa efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 4–0 till Juventus.
Det här var tionde gången den här säsongen som Juventus höll nollan.
Juventus–Pisa – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 54:e minuten innan Andrea Cambiaso efter förarbete av Kenan Yildiz gav Juventus ledningen. I 65:e minuten nätade Khephren Thuram-Ulien och gjorde 2–0. I den 75:e minuten ökade Kenan Yildiz ledningen ytterligare. Jeremie Boga gjorde också 4–0 i 90:e minuten.
Det här betyder att Juventus är kvar på sjätte plats och Pisa stannar på 19:e plats, i serien.
När lagen möttes senast vann Juventus med 2–0.
Nästa motstånd för Juventus är Udinese. Lagen möts lördag 14 mars 20.45 på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.
Juventus–Pisa 4–0 (0–0)
Serie A, Allianz Stadium
Mål: 1–0 (54) Andrea Cambiaso (Kenan Yildiz), 2–0 (65) Khephren Thuram-Ulien, 3–0 (75) Kenan Yildiz, 4–0 (90) Jeremie Boga.
Varningar, Juventus: Gleison Bremer. Pisa: Marius Marin, Antonio Caracciolo, Mehdi Leris.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Juventus: 1-2-2
Pisa: 0-1-4
Nästa match:
Juventus: Udinese, borta, 14 mars 20.45
