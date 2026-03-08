Seger för Lecce mot Cremonese

Lecce vann med 2–1 mot Cremonese

Nikola Stulic matchvinnare för Lecce

Tredje raka förlusten för Cremonese

Lecce vann hemmamatchen mot Cremonese på söndagen. Detta trots att Cremonese knappade in på Lecces halvtidsledning, 2–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i Serie A slutade 2–1 till Lecce.

Napoli nästa för Lecce

Lecce tog ledningen i 22:a minuten genom Santiago Pierotti. I 38:e minuten gjorde också Lecce 2–0 när Nikola Stulic hittade rätt på straff.

Direkt efter pausen gjorde Federico Bonazzoli mål efter förarbete från Milan Djuric och reducerade åt Cremonese. Fler mål än så blev det inte för Cremonese.

När lagen möttes senast vann Cremonese med 2–0.

Nästa motstånd för Lecce är Napoli. Lagen möts lördag 14 mars 18.00 på Diego Armando Maradona.

Lecce–Cremonese 2–1 (2–0)

Serie A, Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare

Mål: 1–0 (22) Santiago Pierotti, 2–0 (38) Nikola Stulic, 2–1 (47) Federico Bonazzoli (Milan Djuric).

Varningar, Lecce: Jamil Siebert. Cremonese: Matteo Bianchetti, Francesco Folino, Sebastiano Luperto, Milan Djuric.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lecce: 3-0-2

Cremonese: 0-1-4

Nästa match:

Lecce: Napoli, borta, 14 mars 18.00