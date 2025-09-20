Seger för Leeds mot Wolverhampton efter tidigt avgörande

Seger för Leeds med 3–1 mot Wolverhampton

Anton Stach matchvinnare för Leeds

Wolverhamptons femte raka förlust

Leeds tog ett tidigt grepp om matchen i Premier League på bortaplan mot Wolverhampton på lördagen. Laget vann med 3–1 efter att alla mål gjorts under första halvlek.

Bournemouth nästa för Leeds

Wolverhampton startade matchen bäst och tog ledningen. Ladislav Krejci slog till, redan i åttonde minuten.

Leeds kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimmes spel, genom Dominic Calvert-Lewin.

Laget tog också ledningen i 39:e minuten, när Anton Stach hittade rätt.

Leeds ökade ledningen till 1–3 på stopptid i första halvleken, genom Noah Okafor på pass av Anton Stach. Okafor fullbordade därmed Leeds vändning. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Leeds med 3–1.

Wolverhampton har fem förluster och 3–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Leeds har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–7 i målskillnad.

Senaste mötet lagen emellan, för två år sedan, slutade med seger för Leeds med 4–2.

Wolverhampton tar sig an Tottenham i nästa match borta lördag 27 september 21.00. Leeds möter samma dag 16.00 Bournemouth hemma.

Wolverhampton–Leeds 1–3 (1–3)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 1–0 (8) Ladislav Krejci, 1–1 (31) Dominic Calvert-Lewin, 1–2 (39) Anton Stach, 1–3 (45) Noah Okafor (Anton Stach).

Varningar, Wolverhampton: Fer Lopez. Leeds: Jayden Bogle.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolverhampton: 0-0-5

Leeds: 2-1-2

Nästa match:

Wolverhampton: Tottenham Hotspur FC, borta, 27 september

Leeds: AFC Bournemouth, hemma, 27 september