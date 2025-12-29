Seger för Leicester mot Derby County efter tidigt avgörande
- Seger för Leicester med 2–1 mot Derby County
- Jordan James matchvinnare för Leicester
- Leicesters nionde seger
Leicester tog ett tidigt grepp om matchen i Championship på hemmaplan mot Derby County på måndagen. Laget vann med 2–1 efter att alla mål gjorts under första halvlek.
Leicester–Derby County – mål för mål
Bobby Reid öppnade målskyttet assisterad av Abdul Fatawu redan i sjätte minuten och gav Leicester en tidig ledning.
Derby County kvitterade till 1–1 i nionde minuten genom Rhian Brewster efter förarbete av Callum Elder.
Leicester tog ledningen alldeles före halvtidspausen genom Jordan James framspelad av Luke Thomas. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Leicester med 2–1.
För tabellens utseende betyder det här att Leicester ligger på tolfte plats medan Derby County är på 14:e plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Leicester med 3–1.
Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 1 januari. Då möter Leicester Sheffield United på Bramall Lane 18.30. Derby County tar sig an Middlesbrough hemma 16.00.
Leicester–Derby County 2–1 (2–1)
Championship, King Power Stadium
Mål: 1–0 (6) Bobby Reid (Abdul Fatawu), 1–1 (9) Rhian Brewster (Callum Elder), 2–1 (41) Jordan James (Luke Thomas).
Varningar, Leicester: Jordan James. Derby County: Kayden Jackson, Liam Thompson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Leicester: 2-1-2
Derby County: 1-3-1
Nästa match:
Leicester: Sheffield United, borta, 1 januari 18.30
Derby County: Middlesbrough FC, hemma, 1 januari 16.00
