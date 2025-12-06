Seger för Leicester mot Derby County i spännande match

Leicester-seger med 3–1 mot Derby County

Oliver Skipp avgjorde för Leicester

Andra raka nederlaget för Derby County

Leicester tog greppet om bortamatchen mot Derby County i Championship i första halvlek och ledde med 3–0 i paus. Trots en uppryckning i andra halvlek av Derby County räckte laget inte ända fram och Leicester vann med 3–1.

Bristol C nästa för Leicester

Bobby De cordova-Reid slog till efter pass från Jordan James redan i åttonde minuten och gav Leicester ledningen.

I 15:e minuten slog Oliver Skipp och såg till att laget ökade ledningen till 0–2.

Leicester ökade ledningen till 0–3 efter en dryg halvtimmes spel genom Jordan James. Målet var Jordan James femte i Championship.

Sondre Klingen Langas fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Derby County. Men mer än så orkade Derby County inte med.

Derby County har två vinster och tre förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leicester har tre vinster och två förluster och 9–9 i målskillnad.

Den 29 december möts lagen återigen, då på King Power Stadium.

På onsdag 10 december 20.45 spelar Derby County hemma mot Millwall och Leicester borta mot Bristol C.

Derby County–Leicester 1–3 (0–3)

Championship, Pride Park Stadium

Mål: 0–1 (8) Bobby De cordova-Reid (Jordan James), 0–2 (15) Oliver Skipp, 0–3 (31) Jordan James, 1–3 (63) Sondre Klingen Langas.

Varningar, Derby County: Ebou Adams, Sondre Klingen Langas, Liam Thompson. Leicester: Jannik Vestergaard, Bobby De cordova-Reid.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 2-0-3

Leicester: 3-0-2

Nästa match:

Derby County: Millwall FC, hemma, 10 december

Leicester: Bristol City FC, borta, 10 december