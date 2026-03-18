Seger för Liverpool mot Galatasaray – får spela kvartsfinal
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Liverpool vann mot Galatasaray i Champions League Åttondelsfinal. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på onsdagen. Matchen slutade 4–0 till Liverpool, vilket betyder att Liverpool står som segrare med totala resultatet 4–1.
Liverpool–Galatasaray – mål för mål
Målgörare för Liverpool var Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah och Dominik Szoboszlai.
Liverpool är nu klart för kvartsfinal.
Den här artikeln handlar om: