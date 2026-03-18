Seger för Liverpool mot Galatasaray – får spela kvartsfinal

Liverpool vann mot Galatasaray i Champions League Åttondelsfinal. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på onsdagen. Matchen slutade 4–0 till Liverpool, vilket betyder att Liverpool står som segrare med totala resultatet 4–1.

Liverpool–Galatasaray – mål för mål

Målgörare för Liverpool var Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah och Dominik Szoboszlai.

Liverpool är nu klart för kvartsfinal.