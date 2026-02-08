Seger för Manchester City mot Liverpool efter stark andra halvlek

Seger för Manchester City med 2–1 mot Liverpool

Erling Haaland matchvinnare för Manchester City

Manchester Citys 15:e seger

Efter en mållös första halvlek, tog Manchester City hem segern i matchen i Premier League mot Liverpool efter en stark andra halvlek. Söndagens match slutade 2–1 till Manchester City.

Erling Haaland slog till på stopptid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Liverpool–Manchester City – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 74:e minuten innan Dominik Szoboszlai gav Liverpool ledningen. Det såg länge ut att gå mot seger för Liverpool. Med sex minuter kvar att spela kvitterade Manchester City genom Bernardo Silva assisterad av Erling Haaland. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Erling Haaland slog till och gjorde mål på straff för Manchester City. Därmed hade laget vänt matchen. På stopptid fick Liverpool Dominik Szoboszlai utvisad och under de sista minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

Det här betyder att Liverpool ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Manchester City på andra plats.

Onsdag 11 februari möter Liverpool Sunderland borta 21.15 och Manchester City möter Fulham hemma 20.30.

Liverpool–Manchester City 1–2 (0–0)

Premier League, Anfield

Mål: 1–0 (74) Dominik Szoboszlai, 1–1 (84) Bernardo Silva (Erling Haaland), 1–2 (90) Erling Haaland.

Varningar, Liverpool: Virgil van Dijk, Alisson Becker. Manchester City: Bernardo Silva, Erling Haaland, Omar Marmoush, Marc Guehi.

Utvisningar, Liverpool: Dominik Szoboszlai.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 1-2-2

Manchester City: 2-2-1

Nästa match:

Liverpool: Sunderland AFC, borta, 11 februari 21.15

Manchester City: Fulham FC, hemma, 11 februari 20.30