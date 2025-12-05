Seger för Middlesbrough mot Hull i spännande match

Middlesbrough vann med 4–1 mot Hull

Alex Gilbert matchvinnare för Middlesbrough

Andra raka segern för Middlesbrough

Middlesbrough tog greppet om bortamatchen mot Hull i Championship i första halvlek och ledde med 4–0 i paus. Trots att Hull vaknade till i andra halvlek räckte det inte och Middlesbrough vann med 4–1.

Charlton nästa för Middlesbrough

David Strelec slog till redan i nionde minuten och gav gästerna Middlesbrough ledningen.

I 32:a minuten gjorde också laget 0–2 när Alex Gilbert slog till.

Middlesbrough ökade också ledningen till 0–3 när Morgan Whittaker hittade rätt i 35:e minuten. Målet var Morgan Whittakers femte i Championship.

Middlesbrough gjorde också 0–4 i slutet av första halvleken genom Riley McGree.

Joe Gelhardt fick utdelning på straff med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Hull. Fler mål än så blev det inte för Hull.

Hull stannar därmed på nionde plats och Middlesbrough på andra plats i tabellen. Hull var femma i tabellen för 14 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 29 december på Riverside.

I nästa match möter Hull Wrexham hemma på onsdag 10 december 21.00. Middlesbrough möter Charlton tisdag 9 december 20.45 borta.

Hull–Middlesbrough 1–4 (0–4)

Championship

Mål: 0–1 (9) David Strelec, 0–2 (32) Alex Gilbert, 0–3 (35) Morgan Whittaker, 0–4 (44) Riley McGree, 1–4 (62) Joe Gelhardt.

Varningar, Hull: Regan Slater.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 2-0-3

Middlesbrough: 3-1-1

Nästa match:

Hull: Wrexham AFC, hemma, 10 december

Middlesbrough: Charlton Athletic, borta, 9 december