Seger för Millwall mot Hull borta

Millwall-seger med 3–1 mot Hull

Millwalls femte seger på de senaste sex matcherna

Mihailo Ivanovic matchvinnare för Millwall

Millwall segrade mot Hull på bortaplan på The MKM Stadium i Championship. 1–3 (1–1) slutade matchen på lördagen.

Segern var Millwalls femte på de senaste sex matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Hull–Millwall – mål för mål

Jake Cooper slog till efter förarbete från Tristan Crama redan i 14:e minuten och gav gästande Millwall ledningen. I 18:e minuten kvitterade Hull när Joe Gelhardt fick träff framspelad av Kyle Joseph.

I 70:e minuten slog Mihailo Ivanovic till framspelad av Femi Azeez och gav Millwall ledningen. Josh Coburn ökade Millwalls ledning med knappa kvarten kvar. 1–3-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hull med 3–1.

Tisdag 10 mars 20.45 möter Hull Wrexham borta på SToK Cae Ras medan Millwall spelar hemma mot Derby County.

Hull–Millwall 1–3 (1–1)

Championship, The MKM Stadium

Mål: 0–1 (14) Jake Cooper (Tristan Crama), 1–1 (18) Joe Gelhardt (Kyle Joseph), 1–2 (70) Mihailo Ivanovic (Femi Azeez), 1–3 (78) Josh Coburn.

Varningar, Hull: Charlie Hughes, John Lundstram. Millwall: Jake Cooper, Billy Mitchell, Luke Cundle, Tom Watson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 2-0-3

Millwall: 4-0-1

Nästa match:

Hull: Wrexham AFC, borta, 10 mars 20.45

Millwall: Derby County FC, hemma, 10 mars 20.45