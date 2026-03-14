Seger för Monaco som förlänger vinstsviten

Seger för Monaco med 2–0 mot Brest

Monacos sjätte seger på de senaste sju matcherna

Folarin Balogun avgjorde för Monaco

Femteplacerade Monaco förlänger segersviten i Ligue 1 herr, på lördagen vann vinstmaskinen hemma mot niondeplacerade Brest. Efter segersiffrorna 2–0 (1–0) har nu Monaco fem raka segrar. Brests svit på sex matcher i rad utan förlust bröts dock.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Monaco höll nollan.

Monaco–Brest – mål för mål

Monaco tog en tidig ledning när Folarin Balogun slog till redan i 19:e minuten.

Aleksandr Golovin ökade Monacos ledning i 78:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Så sent som den 12 februari låg Monaco på tionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Brest med 1–0.

Nästa motstånd för Monaco är Lyon. Lagen möts söndag 22 mars 15.00 på Groupama Stadium. Brest tar sig an Auxerre borta lördag 21 mars 19.00.

Monaco–Brest 2–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Louis II, Monaco

Mål: 1–0 (19) Folarin Balogun, 2–0 (78) Aleksandr Golovin.

Varningar, Monaco: Thilo Kehrer, Aladji Bamba. Brest: Michel Diaz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 5-0-0

Brest: 3-1-1

