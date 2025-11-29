Seger för Newcastle efter rivstart mot Everton

Newcastle segrade – 4–1 mot Everton

Newcastles Malick Thiaw tvåmålsskytt

Lewis Miley matchvinnare för Newcastle

Efter en minut gjorde Malick Thiaw 1–0 för Newcastle, som tog greppet om bortamatchen mot Everton på lördagen. Matchen i Premier League slutade 4–1.

Malick Thiaw med två mål för Newcastle

Newcastle startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara en minut slog Malick Thiaw till.

0–2 kom i 25:e minuten när Lewis Miley fick träff.

Nick Woltemade stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken efter förarbete från Anthony Elanga. Målet var Nick Woltemades femte i Premier League.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Malick Thiaw återigen och ökade ledningen för Newcastle.

I 70:e minuten slog Kiernan Dewsbury-Hall till och reducerade åt Everton. Mer än så blev det dock inte för Everton.

För hemmalaget betyder resultatet 14:e plats i tabellen. Newcastle är på elfte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 2 december. Då möter Everton Bournemouth på Vitality Stadium 20.30. Newcastle tar sig an Tottenham hemma 21.15.

Everton–Newcastle 1–4 (0–3)

Premier League, Everton Stadium

Mål: 0–1 (1) Malick Thiaw, 0–2 (25) Lewis Miley, 0–3 (45) Nick Woltemade (Anthony Elanga), 0–4 (58) Malick Thiaw, 1–4 (70) Kiernan Dewsbury-Hall.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Everton: 2-1-2

Newcastle: 3-0-2

Nästa match:

Everton: AFC Bournemouth, borta, 2 december

Newcastle: Tottenham Hotspur FC, hemma, 2 december