Seger för Nordic United FC mot Helsingborg efter stark andra halvlek

Nordic United FC vann med 3–1 mot Helsingborg

Teo Grönborg avgjorde för Nordic United FC

Ervin Gigovic nätade för Helsingborg

Efter en mållös första halvlek, tog Nordic United FC hem segern i matchen i Superettan mot Helsingborg efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 3–1 till Nordic United FC.

Det var första segern för Nordic United FC, efter 2–3-förlust mot GIF Sundsvall i premiären.

Nordic United FC–Helsingborg – mål för mål

Lorent Mehmeti gjorde 1–0 för Nordic United FC efter pausen efter förarbete från Kalipha Jawla. Ervin Gigovic kvitterade för Helsingborg efter pass från Kevin Appiah Nyarko i 78:e minuten. Teo Grönborg såg till att Nordic United FC tog ledningen på pass av Emmanuel Swedi med sju minuter kvar att spela. Bara två minuter senare spelade Teo Grönborg fram Niklas Söderberg som såg till att laget ökade ledningen till 3–1. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Den 26 juli tar lagen sig an varandra igen, då på Olympia.

I nästa match möter Nordic United FC Varberg borta på lördag 18 april 13.00. Helsingborg möter Östersunds FK söndag 19 april 15.00 hemma.

Nordic United FC–Helsingborg 3–1 (0–0)

Superettan, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 1–0 (48) Lorent Mehmeti (Kalipha Jawla), 1–1 (78) Ervin Gigovic (Kevin Appiah Nyarko), 2–1 (83) Teo Grönborg (Emmanuel Swedi), 3–1 (85) Niklas Söderberg (Teo Grönborg).

Varningar, Nordic United FC: Teo Grönborg. Helsingborg: Demba N’Diaye.

