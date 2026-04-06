Seger för Norwich City mot Millwall efter stark andra halvlek
Efter en mållös första halvlek, tog Norwich City hem segern i matchen i Championship mot Millwall efter en stark andra halvlek. Måndagens match slutade 2–1 till Norwich City.
Oscar Schwartau blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 76 minuter.
Millwall–Norwich City – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Mihailo Ivanovic 1–0 till Millwall i den 56:e minuten med assist av Casper De Norre. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Pelle Mattsson träff på pass av Mohamed Toure och kvitterade för Norwich City. Oscar Schwartau gjorde det matchavgörande målet efter förarbete från Mohamed Toure i 76:e minuten. Därmed hade laget vänt matchen.
När lagen möttes senast vann Millwall med 2–1.
I nästa match möter Millwall WBA borta på fredag 10 april 21.00. Norwich City möter Ipswich lördag 11 april 13.30 hemma.
Millwall–Norwich City 1–2 (0–0)
Championship, The Den
Mål: 1–0 (56) Mihailo Ivanovic (Casper De Norre), 1–1 (62) Pelle Mattsson (Mohamed Toure), 1–2 (76) Oscar Schwartau (Mohamed Toure).
Varningar, Millwall: Joe Bryan. Norwich City: Jose Cordoba, Oscar Schwartau.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Millwall: 2-1-2
Norwich City: 3-1-1
Nästa match:
Millwall: West Bromwich Albion FC, borta, 10 april 21.00
Norwich City: Ipswich Town FC, hemma, 11 april 13.30
