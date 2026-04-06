Seger för Örgryte mot Älmhult efter stark andra halvlek

Örgryte vann med 2–1 mot Älmhult

Efter en mållös första halvlek, tog Örgryte hem segern i matchen i division 1 södra dam mot Älmhult efter en stark andra halvlek. Måndagens match slutade 2–1 till Örgryte.

– Surt, kommenterade Älmhults huvudtränare Chris Namputu.

Örgrytes huvudtränare Moa Pettersson om matchen:

– Vi gör en bra första halvlek där vi skapar chanser och skulle gjort mål. Vi gör ett byte i andra halvlek och får utdelning 0–1 genom Ebba Fjordskär. Därefter bjuder vi in Älmhult för mycket i matchen och de gör 1–1. Vi sätter tryck det sista och avgör i slutminuterna genom Alicia Hansson på en hörna och vinner rättvist.

Ebba Fjordskär och Alicia Hansson gjorde mål för Örgryte och Hanna Persson för Älmhult.

När lagen senast möttes blev det seger för Örgryte med 3–1.

Älmhult tar sig an Rosengård i nästa match borta söndag 12 april 13.30. Örgryte möter samma dag 14.30 Helsingborg hemma.

