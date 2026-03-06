Seger för Oxford United mot Preston North End

Seger för Oxford United med 3–1 mot Preston North End

Oxford United vann mötet med Preston North End borta med 3–1 (1–1) på fredagen i Championship.

Oxford United startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fem minuter slog Michal Helik till med assist av Cameron Brannagan. I tolfte minuten slog Milutin Osmajic och såg till att Preston North End kvitterade till 1–1 på pass av Ben Whiteman.

I 55:e minuten nätade Will Lankshear framspelad av Stanley Mills och gav Oxford United ledningen. Ciaron Brown fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Michal Helik och ökade ledningen för Oxford United. 1–3-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Preston North End nu ligger på tolfte plats i tabellen och Oxford United är på 21:a plats. Noteras kan att Preston North End sedan den 16 februari har tappat fem placeringar i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Preston med 2–1.

Onsdag 11 mars möter Preston North End Coventry borta 21.00 och Oxford United möter Blackburn hemma 20.45.

Preston North End–Oxford United 1–3 (1–1)

Championship, Deepdale

Mål: 0–1 (5) Michal Helik (Cameron Brannagan), 1–1 (12) Milutin Osmajic (Ben Whiteman), 1–2 (55) Will Lankshear (Stanley Mills), 1–3 (61) Ciaron Brown (Michal Helik).

Varningar, Preston North End: Jordan Storey. Oxford United: Ciaron Brown.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 0-2-3

Oxford United: 2-1-2

Nästa match:

Preston North End: Coventry City FC, borta, 11 mars 21.00

Oxford United: Blackburn Rovers FC, hemma, 11 mars 20.45